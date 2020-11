De Paul-Inter, finalmente è la volta buona? La chiave potrebbe essere… Pinamonti

Dopo essere stato monitorato a lungo e vicinissimo all’arrivo in diverse sessioni di mercato, potrebbe essere finalmente arrivato il momento del matrimonio tra Rodrigo De Paul e l’Inter. Il club nerazzurro, scrive Tuttosport, lo aveva monitorato già un anno fa proprio per preciso volere di Antonio Conte, ma le elevatissime richieste dell’Udinese avevano spinto il club a rinunciare all’affare.

Ora, però, il suo nome potrebbe tornare in auge per i colori nerazzurri. In virtù del fatto che il futuro di Christian Eriksen sembra essere sempre più lontano da Milano, il suo profilo e quello di Ruslan Malinovskyi sono considerati quelli ideali per poterlo sostituire. Il ds Piero Ausilio è già al lavoro, ed in questo senso la buona riuscita dell’operazione potrebbe essere agevolata dall’inserimento di Andrea Pinamonti come contropartita tecnica per abbassare il costo cash del cartellino.

