Il CorSport: “Eriksen, due panchine che sanno di addio”. Cade il veto su una cessione in prestito?

Come testimoniato dal fatto che Piero Ausilio sarebbe già al lavoro per il sostituto, il futuro di Christian Eriksen nell’Inter sembra essere sempre più complicato. Le prime avvisaglie erano arrivate nel corso dell’ultima sosta per le nazionali, quando il danese, reduce da due ottime partite con la Danimarca, aveva voluto chiarire di non voler passare l’autunno in panchina. Dalla ripresa del campionato, però, le cose non sembrano essere cambiate. Contro Genoa e Parma la sua uscita sembra aver sbloccato l’Inter, che ha poi battuto i rossoblu e riacciuffato i ducali. Contro Real Madrid ed Atalanta, invece, sembra non essere proprio stato preso in considerazione.

La colpa, quindi, potrebbe essere divisa a metà: Antonio Conte ha il demerito di non essere ancora riuscito ad integrarlo, ma il calciatore ha quello di non aver mai sfruttato le occasioni che gli sono state date. Proprio a causa di questa situazione, scrive Tuttosport, anche i piani della società potrebbero cambiare. A fronte del veto posto settimane fa su un addio in prestito, Marotta potrebbe invece tornare sui suoi passi ed approvare una cessione di questo tipo, così da provare a farlo tornare quello di un tempo.

