De Winter verso l’Inter: in 2 gli fanno posto in difesa

L’affare Ademola Lookman è quello che più tiene gli animi tesi in casa Inter perché si vorrebbe chiudere il prima possibile quest’operazione con l’Atalanta e regalare al tecnico Cristian Chivu un attaccante molto forte per la Serie A. Va però tenuto il focus anche sulle mosse che i nerazzurri vogliono fare nel reparto difensivo.

L’obiettivo dell’Inter prioritario rimane Giovanni Leoni del Parma ma è corretto tenere sempre in auge il nome di Koni De Winter del Genoa, come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport. Il centrale belga è infatti un giocatore che piace molto per la difesa ma al fine di metterlo sotto contratto servirà almeno una cessione.

Secondo il quotidiano torinese i nomi in bilico di restare all’Inter per quanto riguarda la difesa sono attualmente due. Si tratta di Benjamin Pavard e di Yann Aurel Bisseck: entrambi hanno mercato all’estero ma non è ancora arrivata la giusta offerta che gli consenta di fare le valigie. In caso di addio di uno dei due si tenterà l’assalto a De Winter.