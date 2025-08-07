7 Agosto 2025

De Winter verso l’Inter: in 2 gli fanno posto in difesa

Le mosse del mercato nerazzurro

L’affare Ademola Lookman è quello che più tiene gli animi tesi in casa Inter perché si vorrebbe chiudere il prima possibile quest’operazione con l’Atalanta e regalare al tecnico Cristian Chivu un attaccante molto forte per la Serie A. Va però tenuto il focus anche sulle mosse che i nerazzurri vogliono fare nel reparto difensivo.

L’obiettivo dell’Inter prioritario rimane Giovanni Leoni del Parma ma è corretto tenere sempre in auge il nome di Koni De Winter del Genoa, come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport. Il centrale belga è infatti un giocatore che piace molto per la difesa ma al fine di metterlo sotto contratto servirà almeno una cessione.

Secondo il quotidiano torinese i nomi in bilico di restare all’Inter per quanto riguarda la difesa sono attualmente due. Si tratta di Benjamin Pavard e di Yann Aurel Bisseck: entrambi hanno mercato all’estero ma non è ancora arrivata la giusta offerta che gli consenta di fare le valigie. In caso di addio di uno dei due si tenterà l’assalto a De Winter.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.