7 Agosto 2025

Zazzaroni: “L’Atalanta aspetta offerta da fuori per Lookman”

Le sue parole

Si attendono sviluppi nella trattativa per portare Ademola Lookman all’Inter. Il giocatore ha rotto totalmente con l’Atalanta: non solo non si presenterà più agli allenamenti, ma avrebbe già lasciato Bergamo.

Sulla situazione attuale è intervenuto Ivan Zazzaroni, molto attivo da diverso tempo in merito a questo trasferimento. Il direttore del Corriere dello Sport ha rivelato come ci sia un momento di attesa, con l’Atalanta che sembra sperare in un’offerta dall’estero, al momento non all’orizzonte.

Queste le sue parole sul proprio profilo Instagram:

