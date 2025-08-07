Pallone d’Oro, la lista completa: 3 dell’Inter in corsa

Sono stati svelati oggi tutti i candidati per vincere il prossima Pallone d’Oro e anche quest’anno sono presenti alcuni rappresentanti dell’Inter, a testimonianza del fatto che tutti gli opinionisti stranieri hanno valutato positivamente l’ultima stagione dei nerazzurri pur se non sono stati aggiunti dei trofei in bacheca.

Dopo la notizia della presenza di Sommer nell’elenco dei candidati al “Yachine Trophy”, sono altri due i giocatori dell’Inter presenti nella lista dei 30 in corsa per il Pallone d’Oro e si tratta di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Sono quindi tre in totale i calciatori nerazzurri che sperano di vincere questi ambiti riconoscimenti nella serata del 22 settembre. L’unico altro calciatore di Serie A in lista è McTominay del Napoli.