Esposito conteso: arriva una nuova offerta all’Inter

L’Inter sta cercando di ultimare le operazioni di mercato in uscita in modo da poter consegnare al tecnico Cristian Chivu la rosa definitiva per la nuova stagione, priva sia dei giocatori in partenza ma anche rinforzata dagli ultimi innesti attesi in quest’estate di mercato per i quali però serve prima incassare dalle cessioni.

Uno dei giocatori che da diverse settimane sa di essere in uscita dall’Inter è Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante nerazzurro nelle scorse ore sembrava vicinissimo al Parma ma oggi, come riporta Sky Sport, è arrivato un rilancio del Cagliari che sta cercando di rientrare in corsa per il talento classe 2002.

Il Parma dal canto suo è forte dell’accordo economico che ha raggiunto con l’Inter nelle scorse ore ma mancano ancora gli ultimi dettagli da sistemare con lo stesso Esposito e il suo entourage. Il Cagliari invece con queste rilancio tenta l’inserimento finale per provare a soffiare ai ducali la punta ex Empoli.