Offerta dalla Premier per il sogno Inter: chiesti 70 milioni

Sono tanti i giocatori che l’Inter ha seguito in questa sessione estiva di mercato con diversi obiettivi concreti portati a termine come Bonny, Sucic e Luis Henrique e altri sogni di mercato che invece sono più complicati: ad esempio Lookman per il quale è in corso una lunga trattativa con l’Atalanta oppure Nico Paz.

Il trequartista argentino del Como da mesi è un sogno di mercato per l’Inter ma il club lariano ha sempre chiuso la porta perché valuta incedibile il talento cresciuto nel Real Madrid. Secondo quanto riferito oggi da Gianluca Di Marzio, ci sono anche dei club di Premier League sulle tracce di Nico Paz ma la richiesta è molto alta.

Il club lariano chiede infatti circa 70 milioni di euro per liberare oggi il fantasista classe 2004. Il Tottenham avrebbe offerto 40 milioni di euro ma la risposta è stata negativa. Nel caso in cui il Como accettasse una proposta, il Real Madrid può decidere di pareggiare l’offerta oppure scegliere di incassare il 50% della vendita.