7 Agosto 2025

Dall’Inghilterra: super offerta per Bastoni, la risposta

Il difensore dell'Inter attira le big

Dopo aver giocato due finali di Champions League negli ultimi tre anni, molti giocatori dell’Inter sono finiti sotto osservazione dai più grandi club europei e non solo. Uno di questi è Alessandro Bastoni che piace molto a una big del calcio inglese disposta a fare una grossa offerta al difensore e al club nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal media britannico Sports Illustrated, il Chelsea sarebbe alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo e avrebbe messo il mirino anche su Bastoni dell’Inter. A colpire i blues sono state le prestazioni di qualità offerte nell’ultima Champions League dal centrale classe 1999 e da tutti i suoi compagni di squadra.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante il Chelsea sia disposto ad offrire una cifra importante e a investire altri capitali in questa sessione di mercato dopo numerosi innesti molto costosi, la volontà di Bastoni è quella di restare all’Inter e infatti non si registrano contatti o trattative con altri club sebbene in Inghilterra sognino di vedere il numero 95 nerazzurro scendere in campo un giorno con uno dei ricchi club di Premier League.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.