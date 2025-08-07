Dall’Inghilterra: super offerta per Bastoni, la risposta

Dopo aver giocato due finali di Champions League negli ultimi tre anni, molti giocatori dell’Inter sono finiti sotto osservazione dai più grandi club europei e non solo. Uno di questi è Alessandro Bastoni che piace molto a una big del calcio inglese disposta a fare una grossa offerta al difensore e al club nerazzurro.

Secondo quanto riportato dal media britannico Sports Illustrated, il Chelsea sarebbe alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo e avrebbe messo il mirino anche su Bastoni dell’Inter. A colpire i blues sono state le prestazioni di qualità offerte nell’ultima Champions League dal centrale classe 1999 e da tutti i suoi compagni di squadra.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante il Chelsea sia disposto ad offrire una cifra importante e a investire altri capitali in questa sessione di mercato dopo numerosi innesti molto costosi, la volontà di Bastoni è quella di restare all’Inter e infatti non si registrano contatti o trattative con altri club sebbene in Inghilterra sognino di vedere il numero 95 nerazzurro scendere in campo un giorno con uno dei ricchi club di Premier League.