Dall’Inghilterra: super offerta per Bastoni, la risposta
Il difensore dell'Inter attira le big
Dopo aver giocato due finali di Champions League negli ultimi tre anni, molti giocatori dell’Inter sono finiti sotto osservazione dai più grandi club europei e non solo. Uno di questi è Alessandro Bastoni che piace molto a una big del calcio inglese disposta a fare una grossa offerta al difensore e al club nerazzurro.
Secondo quanto riportato dal media britannico Sports Illustrated, il Chelsea sarebbe alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo e avrebbe messo il mirino anche su Bastoni dell’Inter. A colpire i blues sono state le prestazioni di qualità offerte nell’ultima Champions League dal centrale classe 1999 e da tutti i suoi compagni di squadra.
L’opinione di Passione Inter
Nonostante il Chelsea sia disposto ad offrire una cifra importante e a investire altri capitali in questa sessione di mercato dopo numerosi innesti molto costosi, la volontà di Bastoni è quella di restare all’Inter e infatti non si registrano contatti o trattative con altri club sebbene in Inghilterra sognino di vedere il numero 95 nerazzurro scendere in campo un giorno con uno dei ricchi club di Premier League.