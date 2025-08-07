Biasin SVELA: “Senza Lookman l’Inter fa QUESTI 2 colpi”

Continua a tenere banco in casa Inter l’affare Ademola Lookman che è il vero e proprio sogno di mercato dei tifosi nerazzurri. La trattativa con l’Atalanta è però ferma perché il club bergamasco non vuole cedere il suo attaccante ad altri club rivali in Serie A ma il nigeriano vuole solo trasferirsi alla corte di Cristian Chivu.

In merito a questa lunga trattativa è intervenuto su QSDS il noto giornalista Fabrizio Biasin, sempre ben informato sul mondo nerazzurro. Rivela che se l’Inter dovesse risparmiare i soldi per il colpo Lookman potrà chiudere altri due acquisti: uno è il difensore Leoni del Parma e l’altro sarà un attaccante. Queste le sue parole:

“Io credo che alla fine l’affare si farà. Se quei 50 milioni di euro però l’Inter non li investe per Lookman perché ad un certo punto l’Atalanta dice no e crolla l’operazione, può essere che vada a prendere quel bottino per acquistare Leoni e con quello che avanza va a prendere la quinta punta con delle caratteristiche simili”.