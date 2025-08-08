Romano FRENA sull’obiettivo Inter: “Non siamo a quel punto”

Il calciomercato dell’Inter è in attesa di sviluppi su diversi fronti, in particolare su quello che riguarda Ademola Lookman. Il nigeriano è, al momento, il primo e indiscusso obiettivo per l’attacco, in grado di portare nuove caratteristiche e permettere a Chivu di plasmare un’Inter diversa.

In questo senso, negli scorsi mesi si era pensato a lungo a un altro giocatore in grado di cambiare il volto dei nerazzurri: Nico Paz del Como. Tuttavia, come rivelato da Fabrizio Romano, solo un’offerta fuori mercato potrebbe far partire lo spagnolo e, ormai da tempo, l’Inter sembra fuori da quel discorso.

Queste le sue parole:

“Un conto era ottobre-novembre-dicembre che piaceva molto all’Inter. Però poi il valore di Nico Paz si è moltiplicato. A Como ha fatto cose stratosferiche e il prezzo lievita. Per l’Inter è sempre stato impossibile da gennaio in poi. Non sono arrivate offerte nemmeno da altri club. Ricordiamo poi che l’ultima parola ce l’ha sempre il Real Madrid. Hanno accettato di non ricomprarlo per farlo stare a Como, ma non per perderlo di vista. Per prenderlo servirebbe un’offerta fuori mercato. Al momento non siamo a quel punto”.