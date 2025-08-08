8 Agosto 2025

Stallo Lookman: Sky rivela TUTTE le alternative dell’Inter

I nomi

Beppe Marotta prima di Inter-Urawa

Non è ancora il momento per avere novità riguardanti il futuro di Ademola Lookman. L’attaccante ha lasciato Bergamo in segno di protesta ed è in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L’Atalanta, dal canto suo, sembra aver scelto la via della calma, in attesa anche di un possibile rilancio dell’Inter.

Il club nerazzurro starebbe valutando il da farsi e nuove mosse dovrebbero arrivare la prossima settimana. Secondo Sky Sport, Lookman rappresenta un’occasione importante, ma non è detto che l’Inter non viri su altri obiettivi in caso di infattibilità dell’operazione.

Secondo l’emittente sportiva, ci sarebbero diversi nomi come valide alternative: Sancho, Nkunku e Garnacho sarebbero i più appetibili, perché militano in squadre ricche e già con tanti attaccanti. Uno scenario che renderebbe più semplice un loro addio, anche in prestito. Complicata, invece, la questione Nusa, che il Lipsia potrebbe cedere solo a caro prezzo.

