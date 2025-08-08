8 Agosto 2025

Sacrficio a sorpresa in difesa: l’Inter fissa la cifra

Il rinnovamento della difesa sembrava essere una delle priorità del mercato dell’Inter, ma per il momento la situazione è rimasta invariata rispetto alla passata stagione. Tuttavia, in cantiere ci sono diversi movimenti potenzialmente interessanti, che potrebbero realizzarsi da qui alla fine del mese.

In attesa di sviluppi per Giovanni Leoni del Parma, l’Inter intanto ragiona su un possibile sacrificio in difesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome prescelto sarebbe quello di Benjamin Pavard, vista la volontà del club di blindare Yann Bisseck.

Il francese non sarebbe platealmente sul mercato, ma i nerazzurri potrebbero aprire a un suo addio senza troppi problemi, specie se dovesse arrivare un’offerta da 20-25 milioni di euro. L’ipotesi di qualche club interessato in Premier League, disposto a pagare quella cifra, non è da escludere. In caso di addio di Pavard, un possibile sostituto potrebbe essere Koni De Winter del Genoa.

