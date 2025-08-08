La DOPPIA strategia di Chivu per la seconda amichevole dell’Inter

Dopo il primo test amichevole contro la formazione Under 23, l’Inter torna in campo per la seconda amichevole di questo pre-campionato. I nerazzurri affronteranno il Monaco in trasferta, in un test subito molto probante per gli uomini di Cristian Chivu.

Il club francese, infatti, inizierà il campionato fra una settimana e, pertanto, sarà molto più avanti di condizione rispetto ai nerazzurri. Dal canto suo, però, Chivu vuole sfruttare questa gara, in programma stasera alle 20, per testare tutti i suoi giocatori e portare avanti il suo piano.

Infatti, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, anche stasera il tecnico adotterà una doppia strategia: la squadra scenderà in campo sia con il classico modulo a due punte, sia con la variante con un’unica punta e due trequartisti. Una scelta che conferma la volontà del tecnico di avere una squadra più mutevole rispetto al passato.