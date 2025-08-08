8 Agosto 2025

La DOPPIA strategia di Chivu per la seconda amichevole dell’Inter

Il piano del tecnico

Cristian Chivu

Dopo il primo test amichevole contro la formazione Under 23, l’Inter torna in campo per la seconda amichevole di questo pre-campionato. I nerazzurri affronteranno il Monaco in trasferta, in un test subito molto probante per gli uomini di Cristian Chivu.

Il club francese, infatti, inizierà il campionato fra una settimana e, pertanto, sarà molto più avanti di condizione rispetto ai nerazzurri. Dal canto suo, però, Chivu vuole sfruttare questa gara, in programma stasera alle 20, per testare tutti i suoi giocatori e portare avanti il suo piano.

Infatti, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, anche stasera il tecnico adotterà una doppia strategia: la squadra scenderà in campo sia con il classico modulo a due punte, sia con la variante con un’unica punta e due trequartisti. Una scelta che conferma la volontà del tecnico di avere una squadra più mutevole rispetto al passato.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.