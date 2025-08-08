Taremi rifiuta le offerte: per l’addio all’Inter vuole QUESTO

L’avventura di Mehdi Taremi all’Inter è già ai titoli di coda dopo una sola stagione. L’iraniano non ha mai convinto e il club nerazzurro ha deciso di puntare su profili diversi. L’addio è stato concordato tra le parti, ma in questa fase l’attaccante sembra puntare un po’ i piedi.

Infatti, come raccontato dal giornalista Hatam Shiralizadeh, Taremi non avrebbe alcuna intenzione di giocare in Sud America, tanto da aver già rifiutato le offerte di Botafogo e Flamengo. Per un suo addio, pertanto, bisognerà continuare a guardare in Europa.

La priorità del giocatore, in particolare, sarebbe quella di giocare in Premier League. Fulham e Leeds sarebbero i due club più attivi, con i primi attualmente in vantaggio, come riportato dal Corriere dello Sport.