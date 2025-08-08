Questa nuova idea di mercato cambia il futuro di Acerbi all’Inter

Non è ancora stato ufficialmente toccato, ma è chiaro come il reparto difensivo dell’Inter sia al centro di diversi discorsi di calciomercato. La scorsa stagione si sono viste diverse fragilità e l’età avanzata di alcuni elementi richiede un rinnovamento.

Tra i nomi discussi in questo senso c’è sicuramente quello di Francesco Acerbi. Come scritto da Tuttosport, difensore (ancora un anno di contratto con l’Inter), non è stato messo alla porta dal club nerazzurro, ma con l’addio di Inzaghi sembra destinato a un ridimensionamento della sua centralità in rosa.

Una partenza, pertanto, non è da escludere a priori. Il quotidiano torinese, parla di alcune voci dalla Spagna in merito a un interessamento del Mallorca per Acerbi. La prospettiva di giocare in Liga potrebbe allettare il giocatore.