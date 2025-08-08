8 Agosto 2025

Chivu ne perde CINQUE: non partono per Monaco-Inter

Nerazzurri in campo stasera

Cristian Chivu dopo Inter-Urawa Red Diamonds

L’Inter scenderà in campo stasera alle 20 contro il Monaco per la seconda amichevole del suo pre-campionato. Un test impegnativo per gli uomini di Cristian Chivu, che però dovrà subito fare i conti con diverse assenze.

Infatti, come riportato da Sky Sport, ben 5 giocatori non sono partiti per la trasferta francese. Infatti, Frattesi, Zielinski e Bisseck, appena rientrati dagli infortuni, sono rimasti ad Appiano Gentile per continuare a lavorare.

A questi si aggiungono i nomi di Palacios e Josep Martinez. Il primo sembra destinato a lasciare l’Inter a breve, mentre il portiere è ancora alle prese con i problemi alla schiena, che gli hanno fatto saltare anche l’amichevole contro l’Under 23.

