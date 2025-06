De Zerbi: “Luis Henrique grande acquisto. Avrà bisogno di una cosa”

Dopo due anni senza interviste, Roberto De Zerbi ha scelto di partecipare all’ultimo episodio del podcast Supernova per parlare ai microfoni di Alessandro Cattelan. Il tecnico del Marsiglia, alla domanda del noto conduttore interista, ha risposto in merito al nuovo acquisto dell‘Inter, Luis Henrique. Dopo averlo allenato ed esaltato durante l’ultima stagione in Francia, il tecnico ha speso grandi parole nei confronti dell’esterno brasiliano già approdato da giorni in nerazzurro.

Queste le sue parole: “E’ un bravo giocatore, poi San Siro è San Siro, ma anche il Velodrome non scherza. Bisognerà capire le tre partite, perché lui non le ha giocate. Però ha forza fisica, qualità tecniche, un ragazzo per bene, un bell’acquisto. Con me la stagione migliore della sua vita? I giocatori non hanno bisogno degli allenatori, l’allenatore cerca di aiutare il calciatore a metterlo nella posizione migliore e dargli fiducia. Lui è un ragazzo brasiliano di Rio, ha bisogno di un po’ più di affetto. Il lavoro dell’allenatore è bello perché è sì di campo, ma tanto è livello mentale. Non tutti hanno la stessa chiave di accesso e non sempre ci riesci. Con lui abbiamo fatto un buon lavoro. Purtroppo eravamo obbligati a fare una cessione di questo tipo, perché sarebbe stato un giocatore importante e titolarissimo. Siamo già partiti non benissimo, ma era una cosa concordata”.