Come sarà la PRIMA Inter di Chivu al Mondiale per Club

Dopo essere stato nominato lo scorso lunedì come nuovo allenatore dell‘Inter, Cristian Chivu non ha perso tempo e si è messo subito al lavoro. In attesa di trovare tra due giorni il gruppo al completo con il rientro dei numerosi nazionali negli Stati Uniti, il tecnico rumeno ha già nella sua testa una possibile formazione da schierare all’esordio del 18 giugno al Mondiale per Club.

I nerazzurri, che dovranno vedersela contro i messicani del Monterrey, si affideranno con ogni probabilità ad alcune certezze del passato. Tra queste, Chivu ripartirà da un modulo che sia lui che la sua squadra conosce bene come il 3-5-2. Dal primo minuto, stando alle recenti indiscrezioni, potrebbero trovare spazio sia Sucic che Luis Henrique.

Il centrocampista croato potrebbe sfruttare l’assenza per infortunio di Calhanoglu, mentre l’esterno brasiliano viene già dato in vantaggio a sinistra rispetto ad un Dimarco che ha chiuso in calo la sua stagione. Per il resto, il solito ballottaggio in difesa con de Vrij leggermente avanti su Acerbi, mentre in attacco Lautaro e Thuram torneranno come sempre a far coppia.

Questa la probabile formazione di Chivu alla prima sulla panchina dell’Inter contro il Monterrey:

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Luis Henrique; Lautaro, Thuram. All. Cristian Chivu.