Chivu: “Mondiale? Atmosfera incredibile, un peccato che…”

Sbarcato nelle scorse ore a Los Angeles, dove si terrà il primo impegno ufficiale dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey il prossimo 18 giugno, Cristian Chivu ha parlato delle prime sensazioni avvertite. Ai microfoni di Sky Sport, il nuovo allenatore nerazzurro si è detto chiaramente emozionato ma allo stesso tempo entusiasta di poter partecipare in una competizione di questo calibro.

Queste le sue parole: “L’atmosfera è incredibile. Il Mondiale per Club è una competizione speciale, non solo lo stadio Rosebowl, che è amato dagli americani e da tutto il mondo. È un peccato che giochiamo qua solo una partita, ma siamo comunque contenti di esserci. Tanti viaggi? Siamo abituati a spostarci spesso, non abbiamo particolari aspettative. Vogliamo solo goderci il match. Sappiamo che le strutture cono fantastiche e conosciamo l’importanza della competizione per la FIFA. Vogliamo onorarla al meglio“.