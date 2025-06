Il Mondiale può non bastare: cessione vicina per il talento

Nelle scorse ore l’Inter è arrivata negli Stati Uniti per prepararsi in vista del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Si tratta di un torneo inedito che la FIFA ha proposto per la prima volta in questa nuova formula con gironi e poi fase ad eliminazione diretta, arriva però al termine di una stagione molto stancante e ricca di impegni per le squadre.

Nella lista convocati dell’Inter sono presenti per la prima volta in stagione alcuni giocatori che erano infortunati o che erano in prestito e che adesso sono rientrati alla base: si tratta ad esempio dei due fratelli Esposito oppure di Valentin Carboni che ha recuperato dal brutto infortunio di inizio stagione quando era al Marsiglia.

Tuttavia, il giovane fantasista argentino non è certo di una permanenza all’Inter nonostante questa chiamata di mister Cristian Chivu per il Mondiale. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, sulle tracce del talento classe 2005 c’è il River Plate che vuole fare un’offerta. L’Inter dovrà decidere cosa fare di Carboni in futuro e c’è da capire se il torneo potrà cambiare il suo destino.