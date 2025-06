Di Marzio SVELA il nuovo colpo dell’Inter da 30 milioni

In questi primo giorni di giugno era programmata una rapida sessione di mercato indetta dalla FIFA affinché le squadre potessero fare acquisti e cessioni in vista del Mondiale per Club, che inizierà la settimana prossima. L’Inter ne ha approfittato e ha concluso gli affari Petar Sucic e Luis Henrique.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, la società nerazzurra vorrebbe però metterne a segno altri due nel mese di luglio. Il primo è un attaccante con Bonny primo obiettivo, il secondo arriva sempre da Parma, come si è compreso dall’incontro e dal blitz che c’è stato in una cena.

Si tratta del talentuoso difensore 18enne, Giovanni Leoni che ha fatto molto bene con mister Cristian Chivu a Parma e potrebbe seguirlo anche adesso all’Inter. Secondo il noto esperto di mercato la richiesta della società ducale è però pari a 30 milioni di euro: una cifra accessibile ma non bassa e sulla quale i nerazzurri rifletteranno.