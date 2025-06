Blitz Inter per due colpi: svelata la cena di mercato

Quest’oggi prenderà ufficialmente il via l’avventura dell’Inter verso gli Stati Uniti. Il club nerazzurro si presenterà al Mondiale per Club con due soli acquisti, Petar Sucic e Luis Henrique, ma con numerosi calciatori rientrati dai vari prestiti dell’ultima stagione come i fratelli Esposito e Valentin Carboni.

Ieri sera si è infatti chiusa ufficialmente la finestra extra creata dalla Fifa proprio con vista sul Mondiale. Per i nerazzurri non c’è stato dunque tempo per l’atteso colpo in attacco programmato dal club e rinviato al mese di luglio. A tal proposito, come rivelato dalle immagini di Sky Sport, proprio nella serata di ieri si è tenuta una cena importante a Milano tra i dirigenti dell‘Inter e Cherubini del Parma.

Per i nerazzurri erano presenti Marotta, Ausilio e Baccin: un incontro di cortesia tra due società in ottimi rapporti dopo l’affare Chivu, ma nel quale si è pure discusso di mercato. Sul tavolo c’è stato sicuramente Bonny, attaccante che rimane in cima alle preferenze dell‘Inter sul mercato. Non è escluso infine che si sia anche parlato di Giovanni Leoni, talentoso difensore reduce da una super annata.