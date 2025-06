Kolarov torna all’Inter: sarà il vice di Chivu

Dopo i nomi di Giovanni Martusciello e Walter Samuel, ecco finalmente chi sarà l’atteso vice allenatore di Cristian Chivu all’Inter. Come confermato da Sky Sport, il tecnico rumeno verrà affiancato nella sua esperienza in panchina da un altro ex interista come Aleksandar Kolarov.

Dopo aver lasciato il calcio nel 2022, l’ex terzino serbo ha subito intrapreso la carriera da allenatore. Dopo una prima esperienza di un solo mese come direttore sportivo del Pisa, Kolarov era stato nominato come commissario tecnico della Serbia Under 21.

Un profilo rigido ma di grandissima esperienza che, come Chivu, conosce già l’ambiente di Appiano Gentile. Quest’oggi, dunque, Kolarov ritroverà molti dei suoi ex compagni in una veste diversa, prima di spiccare il volo verso gli Statu Uniti per il Mondiale per Club.