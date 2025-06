In Spagna sicuri: “Contatto Inter-Donnarumma”

Da ormai diversi mesi, sul mercato proseguono i rumors che riguardano l’Inter e Gigio Donnarumma. Il portiere italiano, reduce dalla vittoria della Champions League con il Psg di fronte ai nerazzurri, sta infatti per entrare nel suo ultimo anno di contratto con il club francese.

Per questa ragione, il nome dell’ex estremo difensore del Milan comincia a diventare molto caldo sul mercato. Lo stesso Donnarumma ha più volte dichiarato pubblicamente di voler dare priorità ad una permanenza a Parigi, nonostante ad oggi le trattative per il rinnovo del contratto non siano ancora partite.

Secondo quanto riportato da diario AS in Spagna, l’Inter avrebbe già avuto dei contatti con Enzo Raiola, noto agente di Donnarumma. Lo stesso procuratore, in effetti, lo scorso 4 giugno aveva fatto visita ai nerazzurri presso la sede di Viale della Liberazione. Oltre al club interista, anche il Manchester United avrebbe bussato alla porta del numero uno della Nazionale Italiana.

In ogni caso, sarà lo stesso Psg ad avere l’ultima parola in merito al futuro di Donnarumma. Qualora i francesi dovessero accontentare le richieste contrattuali del portierone italiano, a quel punto diverrebbe inaccessibile per qualsiasi club in Europa sulle sue tracce.