Gazzetta ANNUNCIA il terzo colpo dell’Inter: “E’ fatta”

Dopo aver visto Luis Henrique questa mattina per la prima volta al lavoro con la nuova maglia dell’Inter ad Appiano Gentile, nei prossimi giorni toccherà anche a Petar Sucic, di rientro dagli impegni andati in scena nell’ultima settimana con la Nazionale Croata.

A questi due primi acquisti che Cristian Chivu avrà subito a disposizione per il Mondiale per Club, l’Inter ha deciso di chiudere anche un terzo colpo a titolo definitivo. La conferma è arrivata quest’oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’affare è già in dirittura d’arrivo.

Dopo l’ottimo impatto dei sei mesi trascorsi in prestito in maglia nerazzurra, infatti, l’Inter ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per Nicola Zalewski. Questo l’annuncio della rosea: “E’ fatta! L’Inter riscatterà Zalewski dalla Roma per 6,5 milioni”.