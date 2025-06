Correa si veste di bianconero: annuncio UFFICIALE

Joaquin Correa ha ufficialmente lasciato l’Inter dopo quattro stagioni, di cui una in prestito al Marsiglia. L’attaccante argentino, giunto al suo ultimo anno di contratto con i nerazzurri, ha firmato gratis con il Botafogo e a partire da oggi inizierà la sua nuova esperienza in Brasile.

Come annunciato ufficialmente dal club, Correa ha siglato un contratto biennale: “Joaquin Correa è del Botafogo! Dalle tele impressioniste italiane alla cultura artistica urbana di Rio de Janeiro! Tucu è il più tradizionale! L’attaccante argentino ha firmato con O Glorioso fino alla fine del 2027!”.

Il Tucu sarà dunque a disposizione della formazione brasiliana per i tre match del girone del Mondiale per Club e, in caso di qualificazione, potrebbe scontrarsi con l‘Inter nelle fasi successive.