Chivu analizza i PROBLEMI dell’Inter: “Esposta a ripartenze”

Stanno circolando molto sul web in queste ore delle dichiarazioni del nuovo allenatore dell’Inter, Cristian Chivu che lo scorso mese di ottobre – quando ancora non allenava il Parma – venne invitato su Radio TV Serie A con RDS per commentare le allora attuali partite del campionato italiano e ha fornito uno spunto interessante.

Era un’Inter che era reduce da un 4-4 contro la Juventus che lasciava parecchio amaro in bocca perché era stata in vantaggio anche di due reti. L’ex difensore rumeno, senza ovviamente sapere che di lì a pochi mesi sarebbe diventato allenatore prima del Parma e poi dell’Inter aveva fornito un suo commento su cosa non stesse funzionando in stagione per i nerazzurri. Queste le sue parole:

“La propositività che cercano di portare nel gioco di questa stagione, attaccando in 7 o 8 con il dominio sulla partita, li porta ad esporsi un po’ di più su qualche ripartenza o transizione dell’avversario. L’anno scorso c’era più equilibrio e una difesa più bassa. Cercavano di aggredire subito una volta persa la palla ma si abbassavano di più e poi giocavano con molte transizioni”.

Queste dichiarazioni potrebbero essere uno spunto interessante di quali siano i correttivi che Chivu proverà ad applicare ad una squadra che è reduce da una batosta pesante come la finale di Champions League persa col PSG e anche dallo Scudetto svanito per un solo punto: i tifosi nerazzurri potranno scoprirlo già settimana prossimo al Mondiale per Club.