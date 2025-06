Ultimo allenamento pre-Mondiale: c’è uno STOP fisico

Si è svolto questa mattina il secondo allenamento ufficiale dell’era Cristian Chivu dopo il “debutto” ad Appiano Gentile che era avvenuto nella giornata di ieri. Questo è stato anche l’ultimo in programma in Italia perché domani mattina l’Inter partirà alla volta degli Stati Uniti per prendere confidenza e ambientarsi nei luoghi del Mondiale per Club.

Come riporta il giornalista inviato di Sky Sport, Andrea Paventi, quest’oggi all’allenamento diretto da mister Chivu era presente anche il secondo innesto di questa sessione estiva di mercato per l’Inter ovvero Luis Henrique. Invece l’altro acquisto Sucic, al pari di molti altri nerazzurri, è impegnato con le Nazionali e arriverà poi direttamente negli Stati Uniti.

Spunta però un problema di infermeria per l’Inter perché Piotr Zielinksi ha rimediato un problema muscolare al polpaccio durante il ritiro della sua nazionale polacca. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante ma rimane da capire nelle prossime ore quali saranno i responsi dalla Polonia del suo infortunio.