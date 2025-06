La prima Inter di Chivu al Mondiale: formazione inedita

Da lunedì è ufficialmente iniziata l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Il tecnico rumeno ha già diretto i primi due allenamenti ad Appiano Gentile, nonostante le numerose assenze per via degli impegni dei nerazzurri con le rispettive nazionali.

Quest’oggi, invece, la squadra al completo prenderà il volo verso gli Stati Uniti dove tra pochi giorni inizierà il Mondiale per Club. Secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Chivu avrebbe già in mente una prima formazione inedita da mettere in campo per l’esordio del 18 giugno contro il Monterrey.

L’allenatore rumeno potrebbe schierare subito dal primo minuto i due nuovi acquisti, Petar Sucic e Luis Henrique. Il croato al posto dell’infortunato Calhanoglu, atteso al rientro solamente dalla seconda partita del girone in poi. Il brasiliano, invece, sulla sinistra a piede invertito, considerato il momento fisico negativo vissuto da Dimarco nelle ultime settimane e la possibilità di utilizzare Carlos Augusto come vice Bastoni.