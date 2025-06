Gazzetta: “Frattesi pallino della Juve, ecco il piano”

Davide Frattesi continua ad essere tra i calciatori della rosa dell’Inter con più mercato nel campionato italiano. Il centrocampista nerazzurro, che già lo scorso gennaio era stato vicino all’addio, dovrà adesso essere valutato dal nuovo allenatore Cristian Chivu che avrà un peso specifico importante su quello che sarà il suo futuro.

Dopo il Napoli e la suggestione di uno scambio con Raspadori, ecco che anche la Juventus sembra essere pronta a tornare alla carica. A rivelarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport, secondo cui sono in rialzo le quotazioni dell’ex Sassuolo considerato alla Continassa come “un altro giovane-vecchio pallino azzurro”.

La nuova Juventus verrà in parte rivoluzionata rispetto a quanto visto nella passata stagione, con almeno un colpo per reparto. Proprio a centrocampo è forte il nome di Frattesi, anche se il primo obiettivo – ma anche quello più complicato – rimane Sandro Tonali. Se la strada per il calciatore del Newcastle dovesse risultare in salita, ecco che partirebbe l’assalto all’interista con i nerazzurri che non si schiodano da una valutazione minima di 40 milioni.