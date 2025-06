Inter sul gioiello spagnolo: blitz dell’agente in sede

Ieri sera è ufficialmente scaduta la finestra di mercato extra concessa dalla Fifa ai club partecipanti al prossimo Mondiale. Da qui in avanti, dunque, l’Inter lavorerà esclusivamente sui colpi che potrà accogliere a partire dal mese di luglio e dunque per la prossima stagione.

Tra i principali obiettivi rientra Cristhian Mosquera, centrale classe 2004 di proprietà del Valencia. Sul difensore spagnolo la concorrenza sembra essere elevatissima, non solo in Italia ma anche in Europa. Sul difensore, esploso durante l’ultima annata nel campionato spagnolo, pende una valutazione da circa 20 milioni di euro.

Come ripreso da À Punt, nella giornata di ieri il suo agente Sergio Barila ha fatto visita alla sede del Valencia per discutere del futuro del ragazzo. Oltre ad una possibile trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, si è discusso anche delle numerose offerte arrivate per Mosquera.

Il noto procuratore, prima del vertice con gli spagnoli, ha preferito non dire nulla sulle prossime scelte del difensore: “Vediamo cosa ci dicono, non chiedetemi molto. Da mesi non diciamo niente e stanno uscendo tante cose, ma non abbiamo detto nulla”.