Ritorno clamoroso per Perisic: lo ha chiesto l’allenatore

L’incredibile annata disputata con il Psv Eindhoven, nella quale ha messo a referto ben 16 reti e 11 assist, ha riportato Ivan Perisic al grande calcio. A 36 anni l’esterno croato ha dimostrato a tutta Europa di poter fare ancora una volta la differenza e di poter eventualmente considerare il ritorno in una big.

A tal proposito, come riferito dal Mundo Deportivo, una grande del calcio europeo avrebbe chiesto l’esterno ex Inter. Si tratta del Barcellona, dietro un desiderio esplicito di Hansi Flick. Il tecnico tedesco ha già lavorato al Bayern Monaco con Perisic e conosce benissimo le sue qualità. Per il croato, dunque, sarebbe un ritorno clamoroso con il suo ex allenatore, reduce dalla vittoria della Liga.

Secondo la stampa catalana, Perisic arriverebbe nel caso di una cessione di Gerard Martin. Flick, infatti, vede il laterale sinistro come interprete perfetto della sua difesa a quattro in un calcio propositivo che esalta le qualità offensive dei terzini. Vedremo se la richiesta del tecnico del Barcellona verrà dunque esaudita da Laporta da qui alle prossime settimane.