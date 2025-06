Inter partita verso gli USA: la lista dei calciatori di Chivu

Questa mattina è iniziata ufficialmente la spedizione statunitense dell’Inter. Il club è partito dall’aeroporto di Malpensa per raggiungere Los Angeles, dove inizierà il ritiro pre-Mondiale. Sono 22 i calciatori che questa mattina si sono imbarcati con Cristian Chivu e tutto il suo nuovo staff, in attesa di ritrovare i nazionali stranieri e Luis Henrique direttamente negli Stati Uniti.

Tra questi, oltre al neo acquisto Petar Sucic, tanti giovani provenienti dalla Primavera, più i due fratelli Esposito, Valentin Carboni e Tomas Palacios. Questo l’elenco degli interisti in viaggio questa mattina:

Portieri: Calligaris, Di Gennaro, Josep Martinez, Sommer.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bisseck, Cocchi, Darmian, Dimarco, Palacios, Re Cecconi.

Centrocampisti: Barella, Berenbruch, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan, Sucic, Luis Henrique.

Attaccanti: Valentin Carboni, De Pieri, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

Una volta sbarcata in California, la squadra di Chivu si allenerà nei prossimi giorni presso il campus dell’Università della California di Los Angeles (UCLA). L’esordio al Mondiale è invece previsto per martedì 17 giugno alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium contro i messicani del Monterrey.