Accordo per 10 anni: l’Inter chiude una partnership storica

L’Inter ha comunicato questa mattina di aver raggiunto un accordo storico di sponsorizzazione. La particolarità risiede infatti nella durata della nuova partnership, valida addirittura per i prossimi 10 anni. Si tratta di un’intesa raggiunta con Fanatics, piattaforma digitale sportiva e leader mondiale nel merchandising su licenza.

Questa la nota diffusa dall’Inter: “La collaborazione decennale unisce due dei brand più innovativi e all’avanguardia nello sport globale, accomunati dall’ambizione di ridefinire l’esperienza dei tifosi nerazzurri a Milano e nel resto del mondo. Grazie al modello di commercio verticale di Fanatics, alla sua esperienza locale e all’estesa infrastruttura globale, i tifosi nerazzurri potranno adesso accedere a una delle gamme più ampie di merchandising ufficiale disponibili nel calcio”.

Per quanto riguarda i dettagli della collaborazione, inoltre, il club nerazzurro ha spiegato: “Attraverso questa partnership, Fanatics collaborerà a stretto contatto con il Club per ampliare la portata del merchandising e delle licenze sia in Italia che a livello globale. Una delle più ambiziose nel panorama calcistico internazionale, questa collaborazione porterà il brand Inter a un nuovo livello, avvicinando ancora di più i tifosi al Club grazie a collezioni esclusive, design localmente rilevanti, un assortimento di prodotti ampliato, un’esperienza d’acquisto integrata online e in-store e una maggiore disponibilità dei prodotti”.