Di Gregorio-Inter, l’agente RIVELA: “C’è stata una chiacchierata”

Da ormai due anni stabilmente tra i migliori portieri del campionato italiano, Michele Di Gregorio potrebbe dire addio al Monza la prossima estate. L’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter è entrato nel mirino delle big e potrebbe fare il grande salto sempre in Serie A. Lo stesso club nerazzurro, come ammesso dal suo agente Alberto Belloni su TV Play, di recente ha avuto contatti con la società interista.

Queste le sue parole: “Di Gregorio ha un particolare affetto per l’Inter per il fatto che è cresciuto lì, ma non è tifoso dell’Inter. Da quando è uscito contrattualmente dai nerazzurri non c’è altro se non una piccola percentuale su una futura rivendita. Il rapporto c’è ancora perché ha giocato lì, c’è stata solo una chiacchierata prima di Natale, ma nulla di più. I nerazzurri non hanno probabilmente la forza economica per fare un’offerta importante”.

L’opinione di Passione Inter

Con il prestito di Audero in scadenza il prossimo giugno, Di Gregorio potrebbe essere il profilo ideale per l’Inter. Portiere che conosce perfettamente l’ambiente nerazzurro dove ha trascorso ben 14 anni della sua vita e che potrebbe inizialmente essere affiancato a Sommer per completare definitivamente la sua maturazione. Classe 1997, ha ancora un grandissimo futuro davanti a sé. Chissà se sarà a tinte nerazzurre…