L’Équipe – Di Maria in scadenza, anche l’Inter su di lui: le ultime sul rinnovo col PSG

Con l’arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain cambiano anche le strategie future del club. Nell’attesa di capire se il tecnico argentino vorrà puntare nuovamente su Christian Eriksen, uno dei profili sui quali pare esserci maggiore certezza è quello di Ángel Di Maria. Il Fideo è in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e da settimane sta lavorando con la dirigenza transalpina per trovare un accordo per il rinnovo. I rapporti tra lui, la sua famiglia e il club sono ottimi, motivo per cui filtra ottimismo.

L’ultima proposta avanzata dal PSG a Di Maria per il rinnovo è stata rifiutata, ma stando a quanto riporta L’Équipe ci sono comunque ottime probabilità che l’argentino rinnovi il suo contratto, che prevede per forza di cose anche un taglio dell’ingaggio. Intanto, sullo sfondo vengono indicate tre squadre che osservano attentamente gli sviluppi della vicenda in ottica mercato: Inter, Juventus e Tottenham.

