UFFICIALE – Un turno di squalifica anche per Lele Oriali: la decisione del Giudice Sportivo

Non solo i due turni di squalifica per Antonio Conte. Il Giudice Sportivo ha fermato per una giornata anche Lele Oriali, first team technical manager nerazzurro.

A lui anche comminata un’ammenda di 5mila euro. “Al termine della gara, reiterando le proteste anche dopo il provvedimento di ammonizione, raggiungeva al centro del terreno di giuoco il Direttore di gara urlandogli frasi irrispettose”, la motivazione che si legge nel referto del Giudice Sportivo.

