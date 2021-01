UFFICIALE – La decisione su Conte del Giudice Sportivo: due turni di stop e multa

E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo, presa dopo la sfuriata di Conte contro l’arbitro Maresca nella scorsa partita di campionato contro l’Udinese. Non sono bastate le scuse del tecnico nerazzurro nei confronti del direttore di gara, affiancato da Marotta, nel post partita.

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha infatti squalificato per due giornate Antonio Conte per le frasi rivolte a Maresca. Per Conte anche multa di 20.000 euro. Il tecnico nerazzurro salterà così la sfida casalinga contro il Benevento e la trasferta di Firenze. Al suo posto ci sarà il vice Stellini.

