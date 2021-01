Il 26 gennaio non è una data qualunque per i tifosi dell’Inter. Oggi infatti José Mourinho spegne 58 candeline.

Gli anni passano, ma l’amore incondizionato tra l’Inter e lo Special One resta forte dopo il Triplete conquistato nel 2010. Oggi Mourinho guida in Premier League il Tottenham, il club nerazzurro ha voluto omaggiare il suo ex tecnico con un post pubblicato sui propri canali social:

