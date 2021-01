UFFICIALE – Inter-Milan, i convocati di Pioli: Mandzukic resta a casa. Out Calhanoglu, c’è Kalulu

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di Coppa Italia in programma questa sera a San Siro contro l’Inter. Oltre allo squalificato Donnarumma, il tecnico rossonero dovrà fare a meno del neo acquisto Mandzukic, fermato per un problema alla caviglia. Indisponibili anche Bennacer, Calhanoglu, Tonali, Gabbia e Musacchio. Recuperato invece Kalulu.

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

