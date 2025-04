Di Marzio SVELA l’addio: “L’Inter lo ha bocciato”

Saranno giornate di lunghe analisi e riflessioni ad Appiano Gentile quelle che attendono i calciatori dell’Inter dopo l’incredibile disfatta del derby di ieri sera. Con una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni, infatti, i nerazzurri sono stati eliminati dal Milan in semifinale di Coppa Italia, dicendo addio anche al sogno Triplete.

Tra i peggiori in campo, ancora una volta non ha convinto la prestazione di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, schierato dal primo minuto da Inzaghi, ha sprecato l’ennesima occasione in un primo tempo in cui la formazione nerazzurra aveva creato diverse opportunità. Il suo futuro all‘Inter, secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio, sembra essere segnato.

Queste le sue parole su Sky Sport: “Credo che l’Inter abbia bocciato Taremi da tempo, non serviva stasera. Asllani no, da capire se possa servirgli andare a giocare in una squadra media in prestito. La bocciatura riguarda Taremi. Arriveranno giovani forti, non alla Palacios. Sucic è un Nazionale. Arriverà almeno un attaccante forte e un difensore di livello. Arriveranno giocatori pronti per entrare in squadra subito”