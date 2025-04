Inzaghi furioso: “Non mi prendere per il culo”

Il finale agitato di Simone Inzaghi ha rivelato tutto il suo nervosismo al termine di una partita in cui l’Inter ha mostrato probabilmente una delle sue peggiori versioni stagionali. Dopo un primo tempo tutto sommato ben giocato ma chiuso in svantaggio per la rete di Jovic, nella ripresa la formazione nerazzurra si è consegnata ad un Milan senz’altro più concreto sotto porta.

La frustrazione del tecnico nerazzurro per la prestazione dei suoi e per l’uscita di scena dalla Coppa Italia ad un passo dalla finale, si è riversata tutta nel finale di match. Come testimoniato dalle telecamere di Mediaset, è stato infatti lo stesso Inzaghi a chiedere con veemenza al quarto ufficiale che non venisse assegnato alcun recupero sul risultato di 0-3 per i rossoneri.

L’allenatore dell’Inter si è rivolto con queste parole verso l’assistente dell’arbitro a bordocampo: “Non voglio il recupero! Non mi prende per il culo! Non lo voglio, non lo voglio!”.