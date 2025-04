Gazzetta: “L’Inter ha deciso questa doppia cessione”

La sconfitta di ieri sera nel derby contro il Milan, oltre ad aver decretato l’uscita di scena dell’Inter dalla Coppa Italia, potrebbe aver segnato il futuro in uscita di due nerazzurri. Tra le innumerevoli insufficienze dei ragazzi di Simone Inzaghi, a pagare con la cessione in estate potrebbero essere due interisti in particolare.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sia Asllani che Taremi rischiano seriamente di lasciare l’Inter tra poche settimane, una volta conclusa la stagione. Secondo la rosea, il club nerazzurro ha già capito che entrambi “non sono cambi all’altezza della ThuLa e di Calhanoglu”. Da qui la decisione di non concedere ai due calciatori altre chance e di procedere con l’addio imminente.

Nonostante Taremi fosse arrivato lo scorso anno come centravanti di “esperienza e capace per caratteristiche di integrarsi bene sia con Lautaro sia con Thuram”, sembra sia già stato bocciato dall’Inter. Su Asllani, invece, sembra essere rimasta solo la promessa di quel talento che il club aveva visto ad Empoli, mentre la differenza rispetto a Calhanoglu negli anni è “rimasta abissale”.