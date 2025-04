Taremi fallisce ancora: “Non è sintonizzato con i compagni”

E’ stato ancora una volta tra i peggiori in campo Mehdi Taremi nel corso del derby perso malamente dall’Inter per 0-3 ieri sera contro il Milan. L’attaccante iraniano, in particolare, ha sprecato diverse chance durante il primo tempo, proprio nel miglior momento della serata della formazione nerazzurra.

Nonostante una buona sponda per Lautaro, cestinata clamorosamente dall’argentino, la sua gara è stata ritenuta oltremodo insufficiente dai principali quotidiani sportivi in Italia. Ecco le pagelle sul derby di Taremi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – Una sola buona giocata, la sponda per Lautaro. Prima e dopo, la solita inconsistenza e la consueta lentezza. Non dà mai la sensazione di essere sintonizzato, né con i compagni né sul derby.

CORRIERE DELLO SPORT 4.5 – Ci mette impegno ma quanti errori in appoggio. L’unica volta che serve bene Lautaro, l’argentino sbaglia.

TUTTOSPORT 5 – Spreca una ghiotta ripartenza in avvio e San Siro lo becca. Continua a essere “molle”, la torre per Lautaro al 33’ è una perla, ma non lo salva.

PASSIONE INTER 4 – Prova anche a muoversi bene senza palla, ma sembra mancare di fiducia e convinzione. Finisce per sparire presto dalla gara e costringe Inzaghi a sostituirlo.