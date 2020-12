Inter, Di Marzio conferma: “Quando ho seguito l’Inter in Germania ho visto cosa pensa Conte di Eriksen”

Anche ieri sera, nella vittoria per 3-1 contro il Bologna, Christian Eriksen è entrato in campo per due soli minuti, dal 91′ al 93′. Una situazione, questa, già vista contro il Sassuolo e che testimonia una volontà, da parte di Antonio Conte, di non considerare il danese all’interno del suo progetto. E un’ulteriore conferma arriva da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky, che poco fa ha dichiarato quanto segue in merito.

“Quando sono stato in Germania ho avuto modo di constatare ancora più da vicino la valutazione di Antonio Conte sul giocatore. È un elemento senz’altro di valore, questo è assodato, ma a livello di temperamento e carattere non in linea coi dettami del tecnico. La società poi se n’è accorta da tempo, ed ora si sta ricercando la soluzione migliore per entrambe le parti. Nell’ultima sessione di mercato la dirigenza aveva chiuso a eventuali prestiti, ma a gennaio si cercherà la soluzione migliore: prestito, scambio o cessione che sia. L’avventura di Eriksen in nerazzurro, in ogni caso, è sicuramente ai titoli di coda”, ha dichiarato.

