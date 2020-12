Altro ko in casa Shakhtar Donetsk, la conferma di Castro: “Salterà l’Inter”

Se la gara di mercoledì in Champions League sarà decisiva per l’Inter, lo sarà di fatto anche per lo Shakhtar Donetsk. In caso di vittoria, infatti, gli ucraini passerebbero la fase a gironi, che peraltro potrebbero superare anche con un pareggio o una sconfitta, in base al risultato che maturerà dall’altra gara, quella tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach.

Uscito al 65esimo della scorsa gara contro il Mynaj, però, al già nutrito numero di indisponibili in casa Shakhtar si aggiunge anche l’attaccante Fernando, come confermato dallo stesso tecnico Luis Castro: “Cos’ha avuto? Un infortunio che non gli permetterà di giocare nella prossima gara”, ha affermato nel postpartita.

