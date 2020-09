Di Marzio – Stasera Vidal sarà a Milano. Cambiano gli accordi con il Barcellona: i dettagli

Sta arrivando dopo un lungo corteggiamento: Arturo Vidal nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il giocatore cileno – dopo essersi liberato dal Barcellona – aspettava da tempo di volare in Italia ed oggi è la giornata giusta.

Come riportato da Gianluca Di Marzio Vidal in serata atterrerà a Milano e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà all’Inter per due anni. Antonio Conte dunque potrà subito contare sul cileno e sono cambiati – si legge – anche gli accordi di mercato con il club blaugrana. I nerazzurri infatti sono riusciti a trasformare il milione di indennizzo in bonus. Nessuna base fissa dunque: l’acquisto di Vidal sarà legato solo ai bonus.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<