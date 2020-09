GdS – Il Verona ci riprova per Salcedo. Juric lo desidera, serve l’ok di Conte

Non finirà con l’arrivo di Arturo Vidal il mercato dell’Inter, soprattutto per quanto riguarda le uscite. L’obiettivo della società infatti è di sfoltire la rosa ed i nomi in lista sono molti. Con il ritorno in nerazzurro di Andrea Pinamonti il reparto offensivo è al completo se Antonio Conte decidesse di puntare sull’ex Genoa e soprattutto se non dovessero arrivare offerte.

Dal tecnico dell’Inter dipenderà anche il futuro di un altro giovane attaccante: Eddie Salcedo. Come riporta La Gazzetta dello Sport su di lui c’è sempre l’Hellas Verona del tecnico Ivan Juric che vorrebbe riaverlo con sé dopo la scorsa stagione. I veneti proveranno a strapparlo in prestito per aumentare la crescita.

