Parallelamente all’affare Arnautovic in chiusura e in attesa che si definisca il caso Samardzic, per l’Inter ora diventa prioritario lavorare anche sul difensore di cui Inzaghi ha bisogno per completare la retroguardia. Secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico nerazzurro ha un nome preferito tra quelli accostati: “Ha chiesto a gran voce l’acquisto dell’ex Bologna Tomiyasu – si legge – e l’Arsenal non ha fatto muro, ma ha sottolineato che intende venderlo, non prestarlo”. Il problema è che lo scorso weekend i Gunners hanno perso al debutto in campionato Timber per infortunio: siamo in attesa dell’esito degli esami strumentali che se dovessero accertare un lungo stop renderebbe ancor più complesso andare a trattare con i londinesi.

L’opinione di Passione Inter

All’Inter, forse, servirebbe più un marcatore pure, ma Tomiyasu è un giocatore di grande intelligenza tattica, ben dotato tecnicamente e utilizzabile in più ruoli (all’occorrenza da qui di centrocampo e da terzo di difesa sia a destra che a sinistra). Conosce già la Serie A, ed è un bel vantaggio. Dovesse complicarsi, ci risulta comunque un gran fermento con intermediari della Premier League: occhio dunque a Tanganga del Tottenham e, soprattutto, Chalobah del Chelsea.