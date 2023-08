Era nell’aria, adesso ci siamo. Dopo i contatti serrati delle ultime ore Inter e Bologna sono di fatto giunte ad un accordo per il trasferimento di Marko Arnautovic in nerazzurro. La notizia arriva da La Gazzetta dello Sport, ma conferma anche il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio: tra stasera e domani l’attaccante austriaco classe ’89 è atteso a Milano per svolgere le visite mediche di rito e firmare i contratti.

In attesa di ufficialità, secondo indiscrezioni l’operazione dovrebbe chiudersi a quota 8 milioni di euro più alcuni bonus per una valutazione complessiva da circa 10 milioni. Al giocatore dovrebbe andare un contratto biennale da circa 3,7 milioni di euro(con decreto crescita) secondo Gazzetta, per Di Marzio invece saranno due milioni netti a stagione o un milione più uno di bonus. Sabato sarà subito a disposizione per Inter-Monza.

L’opinione di Passione Inter

Un esborso non indifferente per un attaccante classe ’89, ma di fatto il più abbordabile tra i profili pronti subito che la dirigenza stava valutando in questa fase del mercato. Abbiamo analizzato qui pro e contro dell’affare.